Mann i 20-årene omkom i MC-ulykke
Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag. 25.06.2019 kl 06:35

NTB

Skudd avfyrt i leilighet i Lyngdal

Politiet har pågrepet to personer på en adresse i Lyngdal etter melding om at det skal ha blitt avfyrt skudd inne i en leilighet. Politiet i Agder fikk melding klokka 3.56 om at skudd var blitt avfyrt.

– Det er ikke avdekket personer som er skadd i forbindelse med dette. Politiet foretar åstedsundersøkelse på stedet, opplyser politiet.

Mann i 20-årene omkom i MC-ulykke ved Larvik

En ung mann omkom etter at en motorsykkel kjørte av veien ved Håkestadveien i Larvik i Vestfold mandag kveld.

Alle nødetater rykket ut etter melding til AMK klokka 23.21 om trafikkulykke ved Tjodalyng mandag. Klokka 4.11 bekrefter politiet at livet ikke sto til å redde.

Mer enn 15.000 har signert kampanje

Dyrevernsorganisasjonen Noah vil ha obligatorisk kameraovervåking i norske slakterier. Noahs kampanje for dette har natt til tirsdag passert 15.200 underskrifter.

Kampanjen til Noah , krever obligatorisk kameraovervåking i slakterier og slaktebiler i Norge – og at opptakene blir offentlig tilgjengelige.

Russland fikk stemmeretten tilbake i Europarådet

Europarådets parlamentarikerforsamling vedtok tirsdag å gi Russland tilbake stemmeretten i forsamlingen, fem år etter annekteringen av Krim-halvøya.

Med 118 stemmer for, 62 mot og ti blanke stemmer vedtok parlamentarikerforsamlingen (PACE) å gi Russland tilbake stemmeretten. Dermed er sanksjonen mot Russland etter at landet i 2014 annekterte Krim-halvøya fra Ukraina, opphevet.

Romfarere trygt tilbake på jorden etter et halvt år

Etter 204 dager i verdensrommet landet ekspedisjonen med to astronauter og en kosmonaut vellykket på jorden tirsdag morgen.

Den russiske Sojuz-raketten landet vellykket i Kasakhstan klokken 8.47, lokal tid. De tre romfarerne om bord, astronautene Anne McClain fra USA og canadiske David Saint-Jacques, samt den russiske kosmonauten Oleg Kononenko hadde da tilbrakt 204 dager i verdensrommet på den Internasjonale romstasjonen.