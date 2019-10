Mann i 40-årene pågrepet etter å ha tatt kvelertak på ansatt PÅGREPET: En mann i 40-årene er pågrepet for å ha utført vold mot en ansatt ved en bedrift i Kjørbekkdalen. (Foto: Fredrik Pedersen ) annonse

Politiet har pågrepet en mann i Skien fredag formiddag. Mannen 18.10.2019 kl 10:20 (Oppdatert 11:14)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Mannen skal ha stjålet, truet og utført vold mot en ansatt på Jula i Kjørbekkdalen.

– Den første meldingen vi fikk inn til sentralen var at den pågrepne hadde tatt kvelertak på en ansatt, det var to ansatte involvert i hendelsen, men etter det vi vet nå var det kun en som ble tatt kvelertak på. Den ansatte er ikke kjørt til sykehus etter det jeg kjenner til, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Hva slags trusler mannen har kommet med er ikke kjent. De to ansatte hos Jula er begge menn.

Kjenning

Mannen som er pågrepet for dette er en kjenning av politiet, og er i 40-årene.

Dette skjedde klokken 09.40 fredag formiddag.

– Vi er på et tidlig stadie i etterforskningen, og kan ikke gå ut med for mange detaljer. Vi har pågrepet mannen like i nærheten av bedriften. Han skal avhøres. Vi har flere vitner til hendelsen som også skal avhøres, sier Groth.