Mann i 50-årene pågrepet for vold mot kona Pågrepet for vold mot sin kone 17.mai. 25.06.2019 kl 22:12

Mannen, som er i 50-årene, ble pågrepet i Skien tirsdag kveld.

Det melder Sør-øst politidistrikt på Twitter.

Pågripelsen skjedde etter at mannen kone kontaktet politiet og fortalte at hun hadde blitt utsatt for vold.

– Forholdet skal ha skjedd 17. mai, men fornærmede valgte først å snakke med politiet nå, opplyser politiet, og legger til at kvinnen ikke fikk alvorlige skader som følge av volden.

