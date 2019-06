Mann kjørte vilt omkring i Skien: – Et under at ingen ble skadet PÅGREPET: Mannen ble pågrepet av politiet i nærheten av Herkules tirsdag. (Foto: Sverre Ditlefsen) Politiet fikk melding om en mann som hadde vært truende og skremmende utenfor en adresse i Skien. Etter det fikk politiet en rekke meldinger fra livredde innringere som hadde observert mannen kjørende som en villmann gjennom sentrum. 18.06.2019 kl 12:31 (Oppdatert 16:24)

Birte Ulveseth

Klokken 11.48 fikk politiet melding om en mann som hadde vært truende og skremmende utenfor en adresse i Skien. Hva slags trusler mannen kom med er ikke klart.

Mannen skal etter dette ha satt seg i bilen og dratt fra stedet. Hendelsen fant sted på Moflata i Skien.

– Han kjørte som en idiot gjennom Skien, og vi fikk stadig flere meldinger fra innringere som var livredde, og som fryktet noen skulle bli alvorlig skadet, sier operasjonsleder Marianne Mørch ved Sør-Øst politidistrikt.

Holdt på å kjøre ned mopedist

Mannen holdt på å kjøre ned en mopedist. Mopedisten ringte til politiet og fortalte om hendelsen, også han var livredd forteller operasjonsleder.

Mannen i 40-årene fra Skien svingte så bilen inn på parkeringen på Herkules og ble pågrepet av politiet der.

For å stoppe mannen måtte politiet kjøre i bilen.

– Dette ble gjort i lav hastighet og for å stoppe den ville ferden. Det ble skader på bilene og en bil som sto parkert på parkeringsplassen på Herkules, sier Mørch.

Måtte bruke pepperspray

Mannen nektet å la seg pågripe av politiet, og de måtte ta i bruk pepperspray for å få kontroll på ham.

Mannen er tatt med for å avgi utvidet blodprøve, han er mistenkt for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Mannen skal ikke være spesielt kjent for politiet fra før.

– Vi fikk meldingen om hendelsen klokken 11.48, klokken 12.00 hadde vi kontroll på mannen, sier Mørch.

– Føreren av bilen fikk sitt førerkort beslaglagt, er satt i arrest og vil bli avhørt senere, legger hun til.

– Et under at ingen ble skadet

Sverre Ditlefsen fikk selv se villmannskjøringen på kloss hold.

– Det er et under at ingen ble skadet. Han kjørte i vill fart på flere veier, sier Ditlefsen.