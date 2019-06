Mann omkom i motorsykkelulykke OMKOM: En MC-fører omkom i Vinje fredag. (Foto: Rangvald Christenson) UNDERSØKER: Politiet gjorde undersøkelser på stedet etter dødsulykken. (Foto: Ragnvald Christenson) En mann i slutten av 40-årene omkom etter en ulykke på E134 fredag. 07.06.2019 kl 13:31 (Oppdatert 21:09)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Ambulanse, brannvesen og politi rykket fredag ettermiddag ut til en trafikkulykke på E134 ved Grungedal i Vinje.

Først trodde politiet at det var snakk om to motorsykler som hadde kollidert, men det viste seg å være kun en sykkel involvert i ulykken. Den skal ha kjørt av veien i nærheten av Veslenes.

En mann i slutten av 40-årene ble kort tid etter ulykken bekreftet omkommet.

Dansker på MC-tur

Mannen er en dansk statsborger, men bosatt i Hedmark. Han var på tur sammen med flere motorsyklister da ulykken skjedde. Vennene, som alle er fra Danmark, var vitne til ulykken.

– Det de forteller at at ulykken skjedde under en forbikjøring, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

– Mannen skal ha mistet kontroll over sykkelen og kjørte ut.

– Skal det ha vært snakk om høy fart?

– Det er 80-sone på stedet, man må nok dra på litt for å kjøre forbi, så det er sannsynligvis snakk om høy hastighet, sier operasjonslederen.

Personene i følget hans gjorde førstehjelp på stedet. De ble tatt hånd om av politi og ambulansepersonell med krisesamtaler.

Det var ingen andre personer som ble skadet.

Stengt i hele ettermiddag

Veien var stengt i begge retninger hele ettermiddagen - fra rundt klokken 14.30.

– Grunnen er at politiet skulle gjøre kriminaltekniske undersøkelser, i tillegg til at Statens vegvesens ulykkesgruppe skulle gjøre sine undersøkelser, sier Gunnerød.

Han forteller at de er i ferd med å avslutte, og klokken 20.50 er veien åpen for trafikk igjen.