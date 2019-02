Mann satt fast i heisen – politi og brannvesen måtte rykke ut annonse

Heisen stoppet og en mann ble sittende bom fast i natt. 27.02.2019 kl 06:21 (Oppdatert 06:27)

Tone Lensebakken

Det var i Gamle Skoleveg i Porsgrunn at en mann i natt skulle ta heisen. Klokken 01.35 fikk politiet melding om at den sto fast og at mannen ikke kom seg ut.

– Politi og brannvesen reiste til stedet og fikk åpnet døren, opplyser Per Arne Amundsen, operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt, til Varden.

Etter en liten halvtime var mannen ute, skadefri.

Ble tatt med av politiet

Litt senere på natta, klokken 02.50 måtte politi og ambulanse rykke ut til en adresse i Brevik hvor en mann trolig hadde fått i seg rusmidler.

– Det dreier seg nok om sterkere ting enn alkohol, sier Amundsen.

Mannen ble undersøkt av lege før han ble satt i drukkenskapsarrest.