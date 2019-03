Mann stukket ned – én pågrepet Wara: (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) annonse

Dette har skjedd i natt. 11.03.2019 kl 06:22 (Oppdatert 06:36)

NTB

Mann stukket ned – én pågrepet

En mann i 30-årene er brakt til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt stukket med en gjenstand på Grønland i Oslo. Tilstanden til mannen er stabil.



En person er pågrepet og siktet for grov kroppsskade, skriver Aftenposten

Filter: Wara ønsket ikke videoovervåking

Justisminister Tor Mikkel Wara takket nei til politiets forslag om videoovervåking, ifølge Filter Nyheter. Verken Wara eller politiet vil kommentere dette.



Natt til søndag begynte det å brenne i Frp-statsrådens bil utenfor huset der han bor, den femte trusselhendelsen på tre måneder.

Drapstiltalen droppet mot kvinne

Malaysisk påtalemyndighet har droppet drapstiltalen mot indonesiske Siti Aisyah, som sammen med vietnamesiske Doan Thi Huon sto tiltalt for drapet på Kim Jong-uns halvbror.



Aisyah (26) ble mandag løslatt etter at aktoratet droppet tiltalen mot henne, ifølge dommer Azmin Ariffin. Det kommer ikke fram hvorfor tiltalen ble droppet. Doan Thi Huon er fortsatt tiltalt.

Avis: Kina ber flytype stå på bakken

Kina har bedt innenlandske flyselskaper om å midlertidig sette alle Boeing 737 MAX på bakken etter flystyrten i Etiopia søndag, melder den kinesiske avisen Caijing.



Avisa siterer en anonym kilde. Det etiopiske flyet som styrtet, var et Boeing 737 MAX 8.

Guaidó vil erklære unntakstilstand

Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó ber nasjonalforsamlingen erklære unntakstilstand som følge av at så godt som hele landet har vært uten strøm siden torsdag.



Mandag vil han innkalle nasjonalforsamlingen til et krisemøte i hvor målet er å erklære unntakstilstand i landet og åpne for internasjonal bistand.