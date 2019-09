– Mannen svingte unna for et dyr som kom ut i veien. Han traff så en stolpe og bilen snurret rundt annonse

En bil har kjørt ut av veien i Kilebygda onsdag morgen. Føreren er ute av bilen og er våken. 04.09.2019 kl 06:20 (Oppdatert 09:58)

En bil har kjørt ut av veien mellom Vold og Kilebygda, melder politiet på Twitter klokken 06.10. Politiet fikk meldingen klokken 05.50 onsdag morgen.

En mann på 18 år er kjørt til akuttmottaket i Skien. Hva slags skader han har vites ikke.

– Mannen svingte unna for et dyr som kom ut i veien. Han traff så en stolpe og bilen snurret rundt og landet delvis i grøfta og på et jorde, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Trond-Egil Groth.

Ulykken skjedde i en 80-sone. Airbagene i bilen er utløst, ruten er knust og den er veldig skadet.

– Det er ingen mistanke om promille, og det er ikke førerkortbeslag.