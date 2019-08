Måtte sperre E18-tunnel annonse

Lastebiluhell sørger for opprydningsarbeid i E18-tunnel i Porsgrunn. 28.08.2019 kl 08:39 (Oppdatert 09:00)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Det var Vegtrafikksentralen som i halv ni-tiden onsdag morgen kunne opplyse at Hovettunnelen på E18 i Porsgrunn var blitt stengt på grunn av opprydningsarbeid.

Ved Vegtrafikksentralen opplyses det at det skal ha vært et lite uhell med et tyngre kjøretøy involvert som er årsaken.

– Det er én eller flere lastebiler/trailer som har truffet høydemarkøren ved tunnelåpningen, og dette har medført at markøren har falt ned. Vi har blitt varslet av bilister om dette, opplyser en trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen.

Det sørgående feltet ble først sperret, og få minutter senere ble tunnelen helt sperret.

Mannskaper er sendt til stedet for å fjerne høydemarkøren og rydde området før veien kan åpnes igjen. Politiet varsler at de også er på vei til stedet.

Det er ventet at opprydningsarbeidet ikke skal ta lang tid.