Måtte stenge E134 da dette vogntoget kjørte i grøfta I GRØFTA: Vogntoget ble stående fast etter å ha kjørt i grøfta øst for Haukelitunnelen på E134. (Foto: Halvor Ulvenes) annonse

Fra snøvær til sludd og regn over fjellet. – Men det er fortsatt uforsvarlig å kjøre ovewr fjellet på sommerdekk nå, sier Vegtrafikksentralen. 11.10.2019 kl 14:18 (Oppdatert 14:18)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

I 14-tiden fredag ettermiddag ble E134 stengt etter at et vogntog kjørte seg fast i grøfta like øst for Haukelitunnelen i Vinje.

– Det kjørte av veien, og endte med å bli stående bom fast i grøfta. Så veien måtte stenges for trafikk, mens dette ble berget, sier trafikkoperatør Andreas Larsen ved Vegtrafikksentralen.

Fra snø til regn

Forholdene på veien i fjellområdene har bedret seg utover dagen.

– Det var snøvær fredag morgen og tidlig formiddag, men så har det blitt mildere og nedbøren har gått over til sludd og regn. Så det skal egentlig ikke være så håpløse forhold på fjellovergangene akkurat nå, sier Larsen.

– Det er heller ikke noen andre problemer vi har fått meldinger om, legger han til.

Må ha vinterdekk

Selv om snøværet har gitt seg, ber trafikkoperatøren bilister om å være forsiktige.

– Mildvær gir ingen garantier, og det skal ikke mye til før det fryser på. Så det er uforsvarlig å kjøre over fjellet uten å være riktig skodd, altså at bilen har vinterdekk, sier Larsen.