Mattilsynet: Minst 102 hunder har hatt blodig diaré – tre tilfeller i Telemark

* Minst 26 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene.

* Det mulige utbruddet ble offentlig kjent 4. september, men de første enkelttilfellene kom rundt to uker tidligere.

* Symptomene er blodig diaré og/eller oppkast samt raskt forverret allmenntilstand.

* Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.

* Flere hunder har også blitt friske etter rask behandling hos veterinær. Alvorlighetsgraden er svært varierende.

* Det er foreløpig ikke klart om det er et virus eller en bakterie som forårsaker sykdommen, men det raske forløpet kan tyde på at det er et virus.

* Veterinærinstituttet har påvist bakterien Providencia alcalifaciens i sju av hundene som er obdusert. I flere av de obduserte hundene er det også gjort funn av bakterien Clostridium ferfringens. Men det er ikke klart om bakteriene er årsaken til utbruddet.

* Veterinærinstituttet har foreløpig ikke funnet holdepunkter for at hundene er forgiftet eller at utbruddet skyldes en bestemt type fôr.

* Det er meldt om sykdomstilfeller i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

* I en ny statusrapport tirsdag slo Veterinærinstituttet fast at det kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning. Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest. Det er heller ikke funnet sammenheng mellom hundesykdommen og E. coli på mennesker.

Kilder: NTB, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og AniCura.