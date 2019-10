MC-fører kjørte av veien og inn i autovern annonse

En mann i 40-årene kjørte av veien med motorsykkel tirsdag morgen. Han blir fraktet til sykehus. 22.10.2019 kl 06:15 (Oppdatert 06:52)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

– Fører, en lokal mann i 40 årene kjøres til sykehuset i Skien, opplyser politiet på Twitter.

Det var klokken 06.02 at alle nødetater rykket ut til trafikkulykke i Storgata på Notodden. .

– Det er uvisst hvor skadet han er, men han har smerter i bena, melder politiet.

Det er store materielle skader på motorsykkelen.

Fører er våken

– Vi har ikke kommet frem ennå, men har fått melding om at fører er våken. Mer vet vi ikke foreløpig, sa operasjonsleder Marianne Mørch, ved Sør Øst politidistrikt, til Varden like over klokken 06.00 tirsdag.

Varden oppdaterer