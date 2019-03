Mobilgiganten økte med 25 prosent Huawei: (Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB scanpix) annonse

Dette skjedde i natt 29.03.2019 kl 06:48 (Oppdatert 07:37)

NTB

Minnemarkering i Christchurch

To uker etter at 50 mennesker ble drept i moskéangrepet på New Zealand holdt Christchurch en nasjonal minnemarkering. Blant dem som var til stede da navnene på de 50 drepte ble lest opp, var statsminister Jacinda Ardern, som har blitt rost for sitt inkluderende lederskap etter angrepet.

EU fordømmer utestengelse av Guaidó

Riksrevisjonen i Venezuela sier opposisjonsleder Juan Guaidó er fratatt retten til å ha offentlige verv i 15 år.



– En slik politisk motivert beslutning uten hensyn til regler og prosedyrer viser nok en gang hvor vilkårlige de juridiske prosessene i landet er. Det er avgjørende at rettsstaten og maktfordelingsprinsippet gjenopprettes, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

NRK lurte Dagbladet med falsk Bond

Dagbladet og VG rykket torsdag kveld ut til en pub i Oslo etter å ha fått tips om at Daniel Craig fra "Bond 25" oppholdt seg der, men det hele var et NRK Satiriks-stunt. Utenfor puben Lorrys ble reporterne møtt av en dobbeltgjenger ikledd svart sixpence og mørke briller.

Dagbladet publiserte en sak, men fjernet den etter ti minutter. "NRK Satiriks på ferde igjen", skriver avisen senere.

Huaweis overskudd økte

Teknologigiganten Huaweis overskudd økte med 25 prosent i et år preget av konflikt med USA og internasjonal skepsis til selskapets mulige bånd til kinesiske myndighetene.



Etter skatt satt Huawei igjen med et overskudd på 59,3 milliarder yuan, opplyser selskapet i en pressemelding. Beløpet tilsvarer 76 milliarder kroner med dagens kurs.

Sør-Koreas president skal møte Trump

Sør-Koreas president Moon Jae-in reiser til Washington om to uker for å møte sin kollega Donald Trump og diskutere forholdet til Nord-Korea.



I toppmøtet som skal holdes 10. og 11. april, skal de to presidentene diskutere hvordan atomnedrustning i Nord-Korea og fred på Koreahalvøya kan oppnås, heter det i en uttalelse fra den sørkoreanske regjeringen.