Mor og barn kom seg ut da det brøt ut brann i boligblokk Brann Rjukan : Brannvesenet rykket ut til melding om brann i blokk på Rjukan. Branntilløpet ble raskt slukket. (Foto: Odd-Arvid Dalen) Brann: Brannvesenet, politi, ambulanse var alle på plass da det brøt ut brann i en boligblokk i Rjukan sentrum mandag ettermiddag. (Foto: Odd Arvid Dalen ) BRANN: Mandag ettermiddag ble det meldt om brann i en boligblokk i Rjukan sentrum. (Foto: Odd Arvid Dalen ) annonse

Det er ble meldt om brann i en boligblokk på Rjukan mandag ettermiddag. En mor og hennes barn kom seg uskadet ut av leiligheten. 29.04.2019 kl 16:21 (Oppdatert 17:21)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Dette var det Sør-Øst 110 som meldte på Twitter. Meldingen om brannen kom klokken 16.14

Blokka det begynte å brenne i ligger i Bjønnlandsveien i Rjukan sentrum.

Brannvesen, redningsbil, politi og ambulanse rykket ut på meldingen om brann, og brannvesen startet med slukking. I følge politiet var alle ute av blokka da de ankom stedet.

Mor og barn kom seg ut

Politiet bekrefter at det var mor og barn som var i leiligheten da det brøt ut brann, begge var ute av leiligheten da brannvesenet kom til stedet.

– Brannen startet i første etasje i en leilighet, og det var en mor og et barn som var hjemme da brannen startet. Disse to kom seg kjapt ut. Det kan se ut til at brannen startet på kjøkkenet i leiligheten, sier operasjonsleder Erik Gunnerød ved Sør-Øst politidistrikt til Varden.

Kvinnen og barnet kom uskadd fra brannen, men ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet.

Avklart på under en halvtime

Kort tid etter den første meldingen kan Vardens utsendte fortelle at det verken er røyk eller flammer å se.

– Det kan se ut til at dette har blitt kjapt avklart.

Han forteller videre at det er et stort oppbud av brannvesen, redningsbil, politi og ambulanse på stedet.

110-sentralen forteller at Tinn brannvesen rykket ut til brannen klokken 16.14, og klokken 16.37 meldte de tilbake at de hadde slukket brannen i første etasje på boligblokken.

Driver med etterslukking

Brannvesen blir på stedet en stund til for etterslukking, politiet har startet med etterforskning og åstedsundersøkelse.

Er du på stedet? Send oss gjerne tips og bilder til redaksjonen@varden.no eller send SMS/MMS til VA Tips til 1963