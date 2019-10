Mulig eksplosjon København: (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 14. oktober. 14.10.2019 kl 06:14

NTB

Ecuador gjeninnfører drivstoffstøtte

Ecuadors president og urbefolkningsledere inngikk søndag en avtale som innebærer at regjeringen vil fortsette å subsidiere drivstoff og at opptøyene stanses.

Regjeringen har trukket tilbake en lov om å fjerne drivstoffsubsidier, som var en del av en gjeldsavtale med Det internasjonale pengefondet IMF. Partene er enige om å jobbe sammen for å utvikle en ny pakke med tiltak for å kutte offentlige utgifter.

Tyv stjal kunst

Politiet fant natt til mandag en statue av en polarrev som var blitt stjålet fra en rundkjøring tre dager før på E16 ved innkjøringen til Skarnes i Hedmark.

Reven var en del av en kunstinstallasjon som ble satt opp ved innkjøringen til hedmarkskommunen i fjor. Kunstverket «Landet som ikke er » av Lars Skjelbreia består av tre polarrever.

Russland skal ha bombet sykehus

Russiske fly bombet i løpet av 12 timer fire sykehus i opprørskontrollerte områder i Syria i mai, ifølge New York Times.

Samtlige av sykehusene hadde oppgitt sine koordinater til FN for at de kunne settes opp på en lite over mål som ikke skulle angripes. I august åpnet FNs generalsekretær António Guterres etterforskning av bombingene.

Mulig eksplosjon i København

Politiet i København har startet etterforskning av en mulig eksplosjon ved en vannpipekafé på Amager natt til mandag. Det er ikke kommet meldinger om skadde.

Det har vært 13 eksplosjoner i og rundt København siden februar i år, og politiet knytter flere av dem til gjengmiljøet.

(©NTB)