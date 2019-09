NÅ: Bil med to personer kjørte ut og havnet i vannet annonse

Det var to personer i bilen som kjørte ut. 26.09.2019 kl 11:23 (Oppdatert 11:38)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Det er politiet i Telemark som melder dette. Hendelsen skjedde ved Haukerhyl i nærheten av Treungen i Nissedal.

– En bil har kjørt i vannet ved Haukerhyl, bilen var delvis under vann. 2 personer var i bilen, begge var påvirket av alkohol. Fører tas med til lege for ytterligere undersøkelser / prøver. Fører er fra Sandnes, han har selv ordnet med bilberging. Sak opprettes, melder politiet på Twitter.

Forlot bilen

Operasjonsleder Jan Tore Gregersen hos politiet opplyser til Varden at de to personene ikke var på ulykkesstedet da politiet kom.

– De ble funnet i et hus og har trolig dratt dit for å varme seg etter at de havnet i vannet. Vi har snakket med begge to og jeg har ikke fått tilbakemelding fra patruljen om at noen har kommet til skade, sier Gregersen.

Han sier det er uklart hvorfor bilen kjørte ut, men at føreren har blåst til promille over lovlig verdi. Det er nå tatt blodprøve av vedkommende.

– Bilen har kommet fra Treungen og har truffet autovernet. Deretter har den havnet i vannet, sier Gregersen, som sier at de to selv kom seg ut av bilen.

Politiet meldte om ulykken rett før 11.30.