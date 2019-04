NÅ: Bil truffet av toget ULYKKE: En bil ble truffet av toget ved Borgestad i Skien i 17.15-tiden fredag. (Foto: Caroline TarAngen ) ULYKKE: Toget har truffet en bil i sporet ved Borgestad. Toget står, og togtrafikken er innstilt mellom Porsgrunn og Skien inntil videre. (Foto: Caroline TarAngen) annonse

Toget har kjørt inn i en bil ved Borgestad i Skien. 12.04.2019 kl 17:21 (Oppdatert 17:57)

Vendy Berg Hegle

Sporet mellom Porsgrunn og Skien er stengt for trafikk etter at toget har kjørt på en bil i sporet ved Borgestad.

Ifølge politiet var det to personer i bilen da kollisjonen skjedde. De blir sjekket av ambulanse. Bilen har fått omfattende skader i sammenstøtet.

– Bilen sto på sporet da toget kom, og vi har inntrykk av at de to personene satt i bilen da kollisjonen skjedde. De har blitt sjekket av ambulanse, og er tilsynelatende uskadd, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen i Sør-øst politidistrikt.

Det var fem passasjerer om bord i toget.

– Politiet rykker ut til melding om en bil som er truffet av toget, melder Sør-øst politidistrikt på Twitter klokken 17.19.

Gina Scholz , pressevakt i NSB, opplyser at det var et passasjertog som var involvert i kollisjon.

– Porsgrunn-Skien: Stengt for togtrafikk. Årsak: Et kjøretøy sperrer sporet. Tog blir innstilt, melder NSB på sine sider.

– Vi jobber på spreng for å finne alternativ transport for passasjerene som er berørt. Alle tog er innstilt på strekningen, sier Gina Scholz, pressevakt i NSB.