Nå får boka hans en egen festival på Notodden Dag Solstad: (Foto: NTB Scanpix) Tjue år etter at Dag Solstad ga ut romanen «T. Singer» skal en egen festival med boka i sentrum holdes på Notodden. 19.08.2019 kl 06:49 (Oppdatert 07:26)

NTB

Romanen «T. Singer» som Dag Solstad ga ut i 1999 forteller en lite lystig historie om en bibliotekar som flytter til Notodden og opplever byen etter at industrieventyret er forbi. Solstad hadde selv aldri bodd i Notodden, men historien føyde seg inn i andre bøker Solstad hadde skrevet om norske småbyer.

Boka «T. Singer» høster stadig anerkjennelse. Tidligere i år ble boka gitt ut på tysk og til strålende mottakelse, og nå skal den til og med få sin egen festival.

Tross den lett dystre beskrivelsen er dette ikke til hinder for at Notodden bibliotek i samarbeid med Norsk Industriarbeidermuseum vil lage en egen festival. Både togtur og byvandring i Singers fotspor står på programmet 31. august. Det skal rundes av med en litterær hagefest hvor Solstad selv vil samtale om boka og om sitt forhold til norske småbyer. Også Solstad-biograf Alf van der Hagen vil bli intervjuet under hagefesten.

Da Dag Solstad ga ut romanen «T. Singer» i 1999, uttalte han at hans forfatterskap endte med denne utgivelsen.

– Alt etter dette er unntak, som aldri skal gjenta seg, sa Solstad, som fikk Kritikerprisen for tredje gang etter utgivelsen av boka.