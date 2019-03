Nå har to rederier gått sammen og stiftet et felles selskap Victoria : Telemarkskanalen booking AS skal jobbe for å tiltrekke både individuelle reisende og grupper fra inn- og utland til Telemarkskanalen. (Foto: Kåre S. Pedersen ) Tror på vekst: F.v. Janne Lindgren (styremedlem), Kjersti Haland (daglig leder), Pål Kleffelgård (styremedlem) og Erling M. Kristensen (styreleder). annonse

De to rederiene Skien Dalen Skipsselskap AS og Telemarkskanalen Skipsselskap AS, som drifter de to veteranskipene MS Victoria og MS Henrik Ibsen, har stiftet et nytt salgsselskap sammen. 04.03.2019 kl 11:10 (Oppdatert 11:19)

Båtselskapene på Telemarkskanalen tror på økt vekst av besøkende til Telemarkskanalen og satser på aktivt salg gjennom nytt salgs- og bookingselskap, skriver de i en pressemelding.

De to rederiene Skien Dalen Skipsselskap AS og Telemarkskanalen Skipsselskap AS, som drifter de to veteranskipene MS Victoria og MS Henrik Ibsen, har i fellesskap stiftet et nytt salgsselskap. Telemarkskanalen booking AS skal jobbe for å tiltrekke både individuelle reisende og grupper fra inn- og utland til Telemarkskanalen.

Kontor på Ulefoss

Hovedhensikten til det nye selskapet er å selge båtreiser på Telemarkskanalen og attraktive natur- og kulturbaserte reiselivsopplevelser som støtter opp om dette. Selskapet har til nå 13 eksterne partnere på og langs Telemarkskanalen som tilbyr ulike typer reiselivsprodukter.

Det nye selskapet skal ha kontor i Telemarkskanalen sine lokaler i Ulefoss sentrum og Kjersti Haland er ansatt som daglig leder.