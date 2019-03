NÅ: Pågrep to for væpnede trusler PÅGREP TO: Politiet pågrep to personer i en væpnet aksjon i Skien. (Foto: Ragnhild Johansen) annonse

Politiet pågrep nå i kveld to personer, siktet for trussel med våpen. 13.03.2019 kl 18:08 (Oppdatert 18:22)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Ragnhild Johansen

Tlf: 909 11 959

De to ble pågrepet i væpnet politiaksjon ved dekkbedriften på Vadrette, på veien opp til Gulset.

Politiet har jaktet på de to over tid. De ble påtruffet i en bil i Skien i dag.

– Vi har lett etter dem en tid, på grunn av en tidligere trussel- og tvangssituasjon med skytevåpen, sier operasjonsleder Anne Meyer.

Bakgrunnen for at politiet var bevæpnet var at de to tidligere har brukt våpen.

– Vi har pågrepet to etterlyste personer, sier innsatsleder Ståle Fuglaas.

Det var en stor politiaksjon, med minst fire politibiler.

– Vi var væpnet fordi vi hadde mistanke om at de kunne være det, sier Fuglaas.

