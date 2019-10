NÅ: Personer fikk i seg røyk etter branntilløp ved sykehuset i Skien BRANNTILLØP: To personer fikk i seg røyk etter et branntilløp på Sykehuset Telemark mandag ettermiddag. (Foto: Jonas Fossing) annonse

To personer har fått i seg noe røyk, melder politiet. 14.10.2019 kl 13:35 (Oppdatert 13:52)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410 Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891 Jonas Fossing

Tlf: 918 79 469

Hendelsen skjedde rett før 13.30.

– 13: 17 Fikk vi melding fra brannvesenet at de hadde vært på Sykehuset i Telemark i forbindelse med at brannalarmen var utløst. Viste seg at det hadde vært et branntilløp der og 2 personer hadde fått i seg noe røyk. Politiet er på vei til stedet for å gjøre undersøkelser, melder politiet på Twitter.

Vardens journalist på stedet får opplyst at branntilløpet har oppstått på en sengepost i hovedbyggets tredje etasje. Brannvesenet er ferdige på stedet.

Operasjonsleder Marianne Mørch sier i 13.40-tiden at det foreløpig er ukjent hvordan brannen oppsto og om det var pasienter eller ansatte som fikk i seg røyk.

Varden oppdaterer.