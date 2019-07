NÅ: Rykker ut til lyngbrann Det har begynt å brenne i lyng ved Mevann i Bamble. 04.07.2019 kl 13:56 (Oppdatert 14:00)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Bamble brannvesen er på vei til stedet, melder 110-sentralen Sør-øst på Twitter litt før klokken 14 torsdag ettermiddag.

Brannen har oppstått ved Mevann i Bamble.

– Vi har ikke oversikt over omfanget ennå. Det er et litt utilgjengelig område og brannvesenet er på vei over med båt nå, sier vaktleder på 110-sentralen i to-tiden.

Varden kommer tilbake med mer.