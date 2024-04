Funksjonæravtalen som Parat forhandler om på vegne av sine medlemmer gjelder for hel- og deltidsansatte funksjonærer, herunder ledere, innen kontor, butikk, lager og ekspedisjon.

Stor avstand

Forhandlingsleder for Parat, Thomas Lilloe, sier forhandlingene på funksjonæravtalen med Virke har vært krevende og at det er fare for streik fra tirsdag. Lilloe sier han håper det skal være mulig å komme til enighet med hjelp av Riksmekler.

– Vi går alltid inn i forhandlinger og mekling med en målsetting om å bli enige. Under innledende forhandlinger har det imidlertid ikke vært mulig å bli enige med Virke. Vi må få en avtale som gjør at vi øker kjøpekraften for våre medlemmer på funksjonæravtalen med Virke, sier han.

Byggevarer

Blir ikke partene enige innen meklingsfristen som er ved midnatt mandag blir det streik.

– Parat vil ta ut medlemmer i en rekke byggevarefirmaer over hele landet ved en eventuell streik. Dette vil gjelde virksomheter som Byggmaker, XL-Bygg, Løvenskiold/Maxbo, Montér, Gustav Pedersen og Optimera, sier Lilloe.

Taxfree-streik

HK Norge varsler at det kommer til å ta ut sine medlemmer hos TRN på Oslo lufthavn, Flesland og Værnes. Dermed vil taxfreesalget kunne stenge på disse flyplassene.

Dersom det blir streik, tar Negotia ut medlemmer i byggevarebedriften Gausdal Landhandleri og Imperial Brands.

Mekling hos riksmekler Mats Wilhelm Ruland startet søndag klokken 10. Meklingen skjer som følge av at HK torsdag 11. april brøt forhandlingene om fornyelse av tariffavtalen i Landsoverenskomsten (LOK) med Virke.