Dette er den femte sesongen med dette populære tilbudet.

– Når sykkelen fungerer som den skal, blir også sykkelgleden så mye større. I disse dager er det mange som henter frem sykler fra boder og garasje. Men med ti tommeltotter eller kanskje liten tid til sjekk av familiens sykler kan bypakkas rullende verksted bli løsningen, sier Rikke Philippi, kampanjeleder i Bypakke Grenland, i en pressemelding.

Rikke Philippi Kampanjeleder i Bypakke Grenland

Verksted på 19 utvalgte steder

2. april på ettermiddagen ruller det mobile verkstedet inn på Borgeåsen senter, det første av 19 stoppesteder på turnéen.

– Vi har tatt imot ca. 350 sykler årlig de tre siste sesongene, opplyser Philippi.

Fanger opp de som sjelden får sykkelen på service

Sykkelreparatørene er klare fra 2. april:

– Her er det rom for både barnesykler og sykler for voksne, sier sjef for sykkelreparatørene Nikolai Westgård.

– Mange som ellers ikke ville fått service på sykkelen sin kommer til oss. Det er fint å oppleve at barna blir glade, og vi har gjort sykkelen trygg igjen.

Sykkelreparatørene ønsker å gjøre det beste med tiden på sykkelverkstedet, men av og til må det en mer tidkrevende reparasjon til:

- I slike tilfeller vil eieren få en lapp fra oss om hva som bør gjøres, sier han.

Typisk slurv blant sykkeleiere

– Dette som går igjen, kall det gjerne slurv, er at det ikke er nok luft i dekkene. Likeså å smøre kjede på sykkelen. Det hindrer slitasje, og det er enkelt å gjøre selv. Sykkelen bør også gjerne stå under tak når den kan, råder sykkelsjefen.

- Det er ikke bare tryggere å sykle på en velholdt sykkel, det er morsommere og, sier Westgård.

Dette er «turnéplanen» til bypakka