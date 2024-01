– Jeg pleier alltid å storhandle når det er Trippel-Trumf, sier Marthe Gonsholt, som bor i Skien og jobber på Mæla ungdomsskole.

Torsdag 18. januar var det årets første Trippel-Trumf. Da får Trumf-medlemmer tre prosent bonus på alt de handler hos Kiwi, Spar, Meny, Joker og diverse andre butikker.

Varden møtte Gonsholt på Kiwi Gulset. Hun tok ikke den vanlige storhandelen akkurat denne dagen, men forteller at hun benyttet anledningen til å handle litt i forbindelse med et annet ærend.

– Vanligvis handler jeg på Kiwi Rising. Men i dag er sønnen min på håndballtrening her.

– Ungene vil til USA

Hun tror hun tar storhandelen på Trippel-Trumf-dagene som dukker opp i løpet av året.

– Vi sparer egentlig ikke pengene til noe spesielt. Ungene vil til USA, men jeg tror ikke det blir så mye penger ut av det, smiler Gonsholt.

Det var greit med folk i matbutikken på Gulset da Varden var innom torsdag kveld.

– Det er flere kunder i butikken på dager med Trippel-Trumf, bekrefter butikksjef Kenneth Varøy til Varden.

LURT? Marthe Gonsholt forteller at hun alltid handler på dager med Trippel-Trumf. Foto: Filip Wennerød

– Vet ikke hva det er

Varden var innom flere butikker med Trippel-Trumf torsdag. Ikke alle som handlet var klar over at det var Trippel-Trumf. Det fikk Varden bekreftet av flere.

– Jeg vet ikke hva det er, sa en Kiwi-kunde Varden tok kontakt med utenfor Kiwi Rising i Skien.

I enkelte butikker Varden besøkte i Skien var det nokså stille torsdag kveld. Men ved Kiwi butikken i Risingveien var det bra med folk med fulle handlevogner denne kvelden. Aslaug Timland Dale tok ukehandelen på sin nærbutikk Kiwi Gimsøy. Hun er Trumf-medlem, men henger seg ikke opp i om det er Trippel-Trumf.

– Jeg handler alltid her på torsdager, sier Timland Dale, som uansett var godt kjent med hvilken dag det var.

– Jeg får beskjed på SMS, forteller hun.

Hun har ikke oversikt over hvor mye hun har spart som Trumf-medlem, men forteller at det blir noen kroner i løpet av året.

– Noe av det tar jeg ut når jeg handler, noe blir lommepenger på ferie.

– Skummelt

Én som er skeptisk til Trippel-Trumf og de ulike bonusordningene butikkjedene opererer med, er Olav Kasland, fagdirektør i Forbrukerrådet.

– I forretningsverden gjør de ikke dette for å være greie. De gjør det for å tjene penger på deg, sier Kasland.

Dagligvarekjedene kan ha flere ulike motivasjoner for å få kundene over på bonusprogrammer, blant annet for å skape lojalitet og holde dem unna konkurrenten.

– Får vi gode rabatter tegner vi jo medlemskap. Hvis du får jakka du skal kjøpe for halv pris ved å bli medlem, så blir du jo det.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Det som særlig bekymrer Kasland er all dataen og informasjonen selskapene kan samle om enkeltpersoner når de får dem over på lojalitetsprogrammer.

– Det er et område vi er skeptiske til. Det gir kjedene mulighet til å kartlegge handlemønsteret vårt, helt ned på detaljnivå, sier Kasland.

– Det er skummelt, rett og slett. På et eller annet tidspunkt kan de også begynne å spisse markedsføringen sin mot den enkelte forbruker. De kan kjenne dine handlemønster bedre enn deg selv.

– Hva slags råd har dere til den jevne forbruker, som tenker mest på sluttsummen på kvitteringen?

– Vær bevisst på det. Det er ikke ulovlig, det er vi som kunder som har gitt dem denne informasjonen. Vi faller alle sammen for det.