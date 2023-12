27-åringen er i full gang med oppussingen av en bolig fra 1780 i Strandgata på Stathelle, sammen med faren Håkon.

– Det er et utrolig artig prosjekt. Jeg gleder meg veldig til å flytte inn her, sier Mustad.

Oppussingen driver han med på fritida, og arbeidsdagene kan bli både 13 og 14 timer lange for den unge husbyggeren. Uten at han klager et sekund over det.

– Jeg elsker å jobbe. Det har jeg alltid gjort, helt fra jeg som liten gutt var med bestefar ut i garasjen. For meg er det slik at det ikke er nok timer i døgnet til å få gjort det jeg ønsker å gjøre, sier 27-åringen mens han viser Vardens journalist rundt i huset og forklarer hva han selv og faren har gjort i de ulike rommene.

ENGASJERT: Olav Mustad mener at mange unges arbeidsmoral er for dårlig i dag. Foto: Martin Øyvang

Lar seg provosere

Det å bedrive fysisk arbeid er noe Mustad elsker, men han er ikke like imponert over alle jevnaldrende.

– Jeg føler det er på tide å si fra. Jeg blir så oppgitt og provosert over det jeg ser, hører og leser om mange unge folks holdninger og moral når det kommer til innsats og fysisk arbeid. Når jeg ser at unge kolleger ikke gjør jobben skikkelig, så blir jeg forbanna.

– Penger kommer ikke av seg selv. Man blir ikke rik av å bare sitte på ræva. Stor egeninnsats må til for å lykkes, sier Mustad ivrig.

Han peker på sosiale medier som en ødeleggende kilde for mange unge.

– I dag er det et så voldsomt statusjag. Om å gjøre å være best, tjene mest og ha den flotteste kroppen. Samtidig får man også et inntrykk gjennom sosiale medier av at mange lykkes uten å gjøre så mye innsats. For meg blir dette helt feil, sier han.

SOLID: Den gamle trappa i huset velger Mustad å beholde. Foto: Martin Øyvang

Bør tilegne seg ny kunnskap

Mustad er tydelig på at han mener at mange unge ikke gidder å lære seg mer enn de må.

– Det er så lurt å lære seg noe ekstra. Jeg tok selv kurs og maskinførersertifikat før jeg søkte på jobb. Da stiller man så mye sterkere i en jobbsøknadsprosess. Og så bør man fortsette med å tilegne seg kunnskap hele tiden. Vær ivrig på å utvikle deg, sier 27-åringen som starter i ny jobb like over nyttår.

En annen ting han reagerer på er holdninger til det å møte opp på avtalte tidspunkt.

– Starter man klokka 07.00, så møter man i hvert fall ikke opp senere enn det. Jeg har selv sett flere som kommer slentrende inn noen minutter etter arbeidsdagen har startet. Jeg møter heller opp én time før enn å komme for sent. Det handler om respekt for arbeidsgiveren - eller læreren for den saks skyld. Man kødder ikke med andres tid, sier Mustad.

27-åringen sier han selv har lært utrolig mye av både sin far og bestefar når det kommer til fysisk arbeid og gode holdninger.

– Det må starte hjemme og på skolen. Man må lære seg respekt og gode holdninger der, sier 27-åringen.

NYTT: Badet er nyoppusset. Foto: Martin Øyvang

Anders Anundsen Direktør i Nav Vestfold og Telemark

Nav-direktør: – Godt inntrykk av unge

Direktør i Nav Vestfold og Telemark, Anders Anundsen, sier at han ikke har noe generelt inntrykk av dårlig arbeidsmoral og holdninger til arbeidslivet blant unge.

– Jeg har stort sett et bra inntrykk av unge som vil komme seg inn i arbeidslivet. Vi jobber med mange unge, og jeg synes ikke, på generell basis, at det står på innsats og ønske.

– Så er det selvsagt forskjell på folk når det kommer til både holdninger og motivasjon, men det gjelder i alle aldre. Og det kan være mange årsaker til at folk ikke lykkes, sier Anundsen.

Han sier at alle som ønsker å komme seg ut i arbeidslivet, skal få bistand med det hos Nav.

– Å komme seg ut i arbeid bedrer både livskvalitet og menneskelige relasjoner. Og så har man selvsagt også det økonomiske aspektet. Vi jobber hver dag med å få flere ut i jobb, sier Nav-direktøren.