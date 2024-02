Det skriver E24.

– Nå ser vi at prisene på råvarer og transport har gått ned. Alt det vi får av lavere priser på innkjøp går videre til priskutt for kundene, sier Carl Aaby, administrerende direktør i Ikea Norge, til E24.

Det skal også komme flere priskutt utover våren, ifølge Ikea-sjefen. Totalt beløper reduksjonene seg til en halv milliard kroner.

Direktøren sier at selskapet ikke var immune mot økte kostnader under koronapandemien, og at de også ble tvunget til å skru opp prisene.

Aaby forsikrer om at kundene ikke vil møte på mikroskopiske kutt på noen av varene som blir billigere nå. I snitt er kuttene på 20 prosent, men med mindre prosentkutt på de dyrere varene, opplyser han.

– Det er ingen tullekutt fra oss. Sånt driver vi ikke med.