Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri strammet inn de etiske retningslinjene for «relasjonsaktivitet». Innstrammingen skjedde etter at det nye styret i oktober 2023 ble kjent med Norsk Industri i en årrekke hadde leid hytte og eksklusivt jaktterreng på Hardangervidda.

Direktør Ståle Kyllingstad opplyser i en epost til E24 at den tidligere direktøren Stein Lier-Hansen fra Rjukan brukte området til å drive «omfattende relasjonsaktivtet» på Norsk Industris vegne.

Organisasjonens gjester ble ifølge Kyllingstad fløyet ut og inn med sjøfly for over en million kroner mellom 2019 og 2023. Lier-Hansen var også på jakt i området med familie og venner, ifølge opplysningene.

Lier-Hansen sier til E24 at han mener bruken av området har vært «helt innafor», og at administrasjonen i Norsk Industri var klar over avtalen.

– Jeg har vært åpen, transparent og alltid bedt regnskapskontor og økonomisjefer om å følge godt med. Jeg har vært veldig opptatt av det. Jeg har tatt opp med dem at «dere må gjøre en jævla god jobb, så ikke jeg trår over streken». Og det er blitt levert revisjonsrapporter hvert år, uten en eneste merknad, sier Lier-Hansen som ikke ønsker å utdype hvem gjestene han hadde med på jakt-tur er.

– Grunnen til at jeg ikke kan brette ut om alle som har vært der, er at det har vært en slags «agreement» om at noen av dem ikke skal offentliggjøres, sier han.

Lier-Hansen var direktør i Norsk Industri fra 2006 frem til utgangen av 2023.