Det kommer fram av selskapets ferske kvartalsrapport torsdag morgen.

Normalt er fjerde kvartal godt for XXL, ettersom det inneholder den viktige julehandelen. Men ikke i 2023. Tapet ble totalt på 783 millioner kroner før skatt for månedene oktober-desember.

For hele 2023 tapte XXL 1,6 milliarder kroner før skatt, mot 531 millioner kroner året før, skriver E24.

Omsetningen endte i kvartalet på rett over to milliarder kroner og 7,96 milliarder kroner for hele 2023.

– Vi har stått overfor et utfordrende fjerde kvartal, i avslutningen av det som markerer det vanskeligste året til nå i XXLs historie, sier XXL-sjef Freddy Sobin i en uttalelse.