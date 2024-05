Mandag starter meklingen i hovedoppgjøret på Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK). Dersom partene ikke blir enige, tar EL og IT Forbundet ut tusenvis av medlemmer i streik.

LOK er tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsbetingelsene til de fleste elektrikerne i Norge. EL og IT Forbundet har om lag 15.000 medlemmer på avtalen.

Håper på større vilje fra motparten

Etter at forhandlingene med arbeidsgiverne i NHO Elektro (tidligere Nelfo) endte i brudd er det nå klart for mekling på avtalen. Meklingen foregår 27. og 28. mai hos Riksmekleren.

– Vi går inn i mekling med et klart mål om å bli enige. På samme måte som i forhandlingene er vårt krav økt kjøpekraft for medlemmene våre, samt forbedringer på flere deler av avtalen. Vi forventer at motparten viser større vilje til å møte oss på dette enn i forrige runde, sier leder i EL og IT Forbundet, Geir Ove Kulseth i en pressemelding.

Dersom meklingen ikke fører fram, vil 2752 av EL og ITs medlemmer (inkludert lærlinger) være i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 29. mai.

For Telemarks del er det 76 ansatte ved Bravida Norge AS sin avdelinger i Skien (57) og på Notodden (19) som kan blir rammet av streiken.

Disse bedriftene kan bli rammet av streik