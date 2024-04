Med stadig flere som eier elbil, har forsikringsselskapet Fremtind sett en uheldig utvikling i skadeomfanget som følge av dekkskift.

– Elbiler har som regel batteripakken plassert under bilen og vil derfor være utsatt for skader om vi plasserer jekken feil. Batteripakken er den desidert dyreste komponenten på en elbil, så en skade her kan bli fryktelig dyr. Vi må vrake stadig flere elbiler som følge av feil, sier Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, i en pressemelding.

Therese Hofstad-Nielsen Skadeforebygger i Fremtind.

Oppfordrer til bruk av fagfolk

Med kaskoforsikring vil en skade på batteripakken, som følge av uriktig bruk av jekken, være erstatningsmessig.

– Men vi vil alltid vurdere om kunden har utvist noen form for uaktsomhet. I verste fall risikerer du avkortning på forsikringen. Vår anbefaling er derfor at denne jobben blir satt ut til fagfolk med mindre du føler deg helt trygg på at det gjøres riktig, sier Hofstad-Nielsen.

Økonomi påvirker kjøp av dekk

Også kvaliteten på dekkene dine har stor betydning for å unngå skader. I en tidligere undersøkelse av Respons Analyse på vegne av Fremtind, svarer én av tre bileiere at økonomi påvirker beslutningen om å kjøpe nye dekk. Flertallet vurderer rimeligere dekk.

– Mange opplever høye utgifter. Da kan det være fristende å kjøpe dekk i en annen prisklasse enn du først hadde tenkt, eller utsette kjøpet lenger enn du burde. Men husk at gode dekk har stor betydning for trafikksikkerheten, sier Hofstad-Nielsen.

– Gummien på bildekk mister sentrale egenskaper når de blir slitt. Det gir dårligere veigrep og større risiko for ulykker og bilskader, sier Hofstad-Nielsen.

Skadeforebyggerens sjekkliste for dekk:

Dekk er ferskvare, og kvaliteten forringes for hvert år som går. Sjekk derfor alder og kvalitet på dekkene dine.

Etter tre år bør du sjekke mønsterdybde og kvalitet.

Etter fem år bør du vurdere nye dekk, selv om du kjører lite.

Benytt fagfolk hvis du er usikker på hvordan du skifter dekk.