Resultatet blir at det gis et generelt tillegg på 2,65 prosent, minimum 15.000 kroner til hver.

– Den totale lønnsrammen vi ble enige om er på 5,2 prosent. Dette er en ramme som gir våre medlemmer reallønnsvekst, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en pressemelding.

Hun sier at det for forbundet har vært viktig å sikre alle et godt sentralt tillegg, samtidig som det er rom for gode lokale oppgjør

– Vi har medlemmer på alle lønnsnivå med ulik type kompetanse. Finansforbundet fikk gjennomslag for å utvide lønnsregulativet med seks trinn, noe som innebærer at enda flere finansansatte blir omfattet av lønnskapittelet i tariffavtalen, sier Mathiesen.

Oppgjøret omfatter 22.000 ansatte i finans og gjelder fra 1. mai 2024. Når det nå er enighet om det sentrale tillegget, er det tid for lokale oppgjør i hver enkelt bedrift.