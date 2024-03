I en pressemelding fredag ettermiddag opplyser Økokrim at de skal etterforske om den tidligere administrerende direktøren har begått «grov økonomisk utroskap» mot Norsk Industri ved å påføre dem urettmessige kostnader.

– På bakgrunn av mottatt informasjon er det rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold. En viktig del av Økokrims mandat er å undersøke mistanke om uregelmessigheter begått av ledende personer innenfor norsk samfunnsliv, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Bård Thorsen.

Konstruktiv dialog

Økokrim er i gang med etterforskningen og har allerede innhentet informasjon.

– Når vi har innhentet informasjon, slik vi har gjort, blir den mistenkte å anse som siktet. Økokrim har konstruktiv dialog med både siktede og Norsk Industri, sier Thorsen.

Sjøfly og jakthytte

Det var tidligere i vinter at det ble kjent at Norsk Industri strammet inn de etiske retningslinjene for «relasjonsaktivitet» etter at det nye styret i oktober 2023 ble kjent med Norsk Industri i en årrekke hadde leid hytte og eksklusivt jaktterreng på Hardangervidda. Direktør Stein Lier-Hansen fra Rjukan brukte området til å drive «omfattende relasjonsaktivtet» på Norsk Industris vegne.

Organisasjonens gjester ble ifølge Kyllingstad fløyet ut og inn med sjøfly for over en million kroner mellom 2019 og 2023. Lier-Hansen var også på jakt i området med familie og venner, ifølge opplysningene som ble gitt til E24.