Eggleverandøren Den Stolte Hane, som leverer til Coop-butikkene, ber Oslo tingrett pålegge Nortura om å levere mer egg.

Det skriver E24.

Fredag avgjøres det om butikkene får nok egg til påske. Nortura er eid av bøndene og har ansvaret for markedsregulering av egg i Norge.

Striden som skal opp i retten, står om hvorvidt Nortura har lov til å levere egg til videreforedling i egen fabrikk, før de fordeler egg til dagligvarebutikkene.

Rema og Norgesgruppen, som eier Meny, Spar og Kiwi, sier til Aftenposten at de får egg, men at det fortsatt er for lite. Derfor vil ikke alle varianter være tilgjengelig i alle butikker til enhver tid.