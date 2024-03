Det melder Mattilsynet.

– Årsaken er at innholdet av nikotinsyre fra inositol heksanikotinat er langt over øvre sikre inntaksnivå som er 10 milligram per dag, opplyser Mattilsynet.

Produktet er solgt hos blant annet Sunkost, Life, Røtter og øvrige helsekostforretninger.

– Produktet kan kastes, eller returneres til forhandler for refusjon. Niacin (vitamin B3) finnes i flere former, vanligst å benytte i kosttilskudd er nikotinamid og nikotinsyre. Selv om forbindelsene er nokså like, har de ulik effekt på kroppen, og derfor også ulike øvre tolerable inntaksgrenser satt av matmyndighetene i EU/EØS, opplyser Mattilsynet videre.

De poengterer at produktet inneholder 45 ganger den daglige øvre tolerable inntaksgrensen for nikotinsyre.

– Produktet anses derfor ikke som trygt, opplyser Mattilsynet.

Tidligere i mars har Mattilsynet trukket tilbake to andre kosttilskudd.