Når krisen blir krise Tegning: Ole Johnny Hansen (Foto: Tegning: Ole Johnny Hansen) Mandag morgen denne uken: E-posten fra rådmann Jørn Christian Schjøth Knudsen i Drangedal til vår journalist var kort, enkel og ikke til å ta feil av. Den var så lite dyptpløyende at den, uten problemer, kan gjengis i sin helhet her: «Vi kommer ikke til å uttale oss i saken du skrev på lørdag.» 22.06.2019 kl 08:22 (Oppdatert 08:36)



«Saken» har antagelig de fleste fått med seg, og dreier seg om det som er blitt til mobbesaken i Drangedal. Jeg er i alle fall helt sikker på at alle i Drangedal, på en eller annen måte, er opptatt av den. Saken på lørdag, som Knudsen, viste til, var en åtte siders dokumentar som viste nokså tydelig at mobbing i Drangedal ikke er en ny affære. Den viste at mennesker er blitt mobbet til uførhet, selvmordsforsøk og en fortelling om bygd i krise. Det er - og har vært lenge - en krise for de som er rammet og det er en omdømmekrise av dimensjoner for Drangedal. For å si det som det er. Det er ikke underlig at det oppleves som svært ubehagelig at et helt samfunn fremstilles på denne måten, og dermed er dette kontroversielt å snakke høyt om. Det er kanskje urettferdig. Men det finnes neppe så mange andre måter å løse dette på.

Saken er kompleks, omfattende og vond, men en slags fellesnevner er at veldig mange i Drangedal har hatt det svært ille på skolen. Og det er kommunens ansvar at elevene på kommunens skoler har det bra. Hvordan håndterer ledelsen i kommunen dette? I vår sak forrige lørdag kunne man lese dette:

Varden har vært i kontakt med både ordfører, rådmann og kommunalsjef for oppvekst. Kommunen har selv valgt at det er Hugstmyr som skal uttale seg om mobbesakene i media.

Dette er det, forsiktig sagt, mange som har reagert på. Drangedal tiårige skole har hatt åtte rektorer på ti år. Stein Heldal Hugstmyr er den nåværende. Og det er altså han som har fått i oppgave å svare for kommunen i et sakskompleks som ryster Drangedal i omfang og intensitet. Som omhandler saker som strekker seg flere tiår tilbake. Jeg har registrert at det har vært enkelte uttalelser fra rådmann, kommunalsjef og ordfører, men det er all mulig grunn til å stille følgende spørsmål:

Hvor er ledelsen i kommunen? Hvem tar ansvar? Hvem rydder opp?

Jeg sier ikke at de sitter uvirksomme og med henende i fanget, men hvis det jobbes, er de dårlige til å fortelle om det. Det er i alle fall ingen grunn til å tro at Hugstmyr gjør en dårlig jobb. Snarere tvert imot. Jeg blir ikke overrasket hvis han har 70 timers uke. Som det het i saken for en uke siden:

Da Telemark kommunerevisjon undersøkte skolemiljøet i Drangedal i fjor høst fant de at det hadde kommet inn 112 varsler om mobbing og dårlig skolemiljø forrige skoleår. 27 av sakene var så alvorlige at det ble satt i gang tiltak, fem av dem ble varslet kommunalsjefen for oppvekst som særlig alvorlige.

Samme skoleår svarte hver fjerde tiendeklassing i Drangedal i den anonyme elevundersøkelsen at de hadde blitt mobbet. I inneværende skoleår har dette sunket til 14 prosent, fortsatt det dobbelt av landsgjennomsnittet.

Rektor Hugstmyr har åpenbart nok å gjøre. Mer enn nok. Og det kan ikke være en rektors jobb å svare for en hel kommune. Særlig ikke i en sak der det er overmåte viktig at den øverste ledelsen står fram som ledere og tar ansvar. NRK Telemark kontaktet de som hadde vært ordførere i Drangedal siden 1995. Med unntak av at Ove Haugland (1995-99) kunne komme på én sak, var det ingen av dem som kunne huske noen mobbesaker i kommunen. Nils-Tore Føreland, som var ordfører for Ap fra 2003 til 2011, sa at «jeg klarer ikke i nuet å erindre noen konkrete episoder rundt mobbing i skolen». Han var imidlertid tydelig på at det var «fryktelig trist å lese om i avisene», at det «kan se ut som at det har sviktet på avgjørende punkter» og at de som er ofre må få oppreisning.

Helt alvorlig: Én mobbesak siden 1995? Min erfaring er at ordførere i langt større kommuner enn Drangedal har såpass god oversikt over hva som rører seg at jeg undres over den forbausende dårlige kjenskapen til det som har vært et alvorlig problem for bygda i flere tiår. Eller er det kanskje slik at mobbing ikke har blitt sett på som et problem? I så fall er det dypt alvorlig.

Den eneste kommunikasjonen jeg kan finne på Drangedal kommunes hjemmesider, er en «presseuttalelse» fra 21. mai, med tre korte kulepunkter som bekrefter at «Drangedal kommune gjennomfører undersøkelser av fremsatte påstander om mobbing i skoler i kommunen», at det har vært et møte «mellom partene» og at de «av hensyn til lovpålagt taushetsplikt, ikke kan gi en nærmere redegjørelse for hendelsene som undersøkes». Ikke så mye som et navn på avsender. Ingen kontaktinfo. Ingen å henvende seg til hvis man har spørsmål. Senere ingenting. Én måneds taushet fram til nå.

Det som startet med sju mobbesaker har vokst til om lag 50. Visst har det vært noe som ligner beklagelser, for eksempel fra fungerende ordfører Arnt Olav Brødsjø (Sp), og det vil alltid være slik at man trenger flere opplysninger, men kommunen framstår som så passiv at man kan få inntrykk av at det er om å gjøre å de første sju sakene ut av verden, snarere enn å ta et virkelig og og omfattende oppgjør med både seg selv og mobbingen. Når mobbingen har vært så omseggripende og med så store konsekvenser, er det eneste fornuftige å få så mye som mulig fram i lyset. Visst er mobbing et sensitivt tema og med tunge personvernhensyn, men det går an å være langt mer åpen og offensiv enn strategien Drangedal har valgt. Som tilsynelatende er å si minst mulig.

Så ille og omfattende er sakene som er blitt kjent i offentligheten at det er helt underlig at kommunen ikke har tatt initativ til å lage en slags kommisjon, hvis mandat burde være å samle inn mest mulig informasjon og få kunnskap om så mange saker som mulig.

Det hadde stått respekt av en kommune som aktivt hadde gått inn for å finne feil den selv har begått. Og som ikke er opptatt av at «dette skjedde før min tid» eller at det kan komme til å bli kostbart.

Uten sammenligning for øvrig: Det er ikke få kommuner i Norge som har sviktet barn. For eksempel barn som ble sendt på barnehjem. Der de ble misbrukt og utsatt for omsorgssvikt og fysisk og psykisk vold. For senere å møte en vegg av motstand når de var sterke nok til å søke om oppreisning. Hvordan stilte Norge opp for krigsseilerne? Så lite og dårlig at det er en skam. Det måtte tiår og en dom i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg til for at Stortinget klarte å be om unnskyldning til pionerdykkerne i Nordsjøen. Først i 2018 kom statens offisielle unnskyldning til «tyskertøsene». – Rettsstaten sviktet dem, sa statsminister Erna Solberg (H).

Å si unnskyld er ikke noe det offentlige Norge driver med i utide.

Stat og kommune har til felles at de ikke er eller kan være ansiktsløse forvaltningsnivåer. De består av mennesker. Som må ta ansvar. Som må stå fram. Som må være villige til å innrømme feil, hvis noen er blitt utsatt for urett. Det gjelder også mobbing. Glem jussen. Glem hva det kan koste og tenk heller hva man kan tjene på å få ryddet opp. Kan hende man må svelge stoltheten og at man må tørre å være sårbar selv. Nettopp fordi mange har vært det. Og er det fortsatt.

Det kreves modige ledere for å få til dette. Slik at krisen ikke blir enda mer krise. Slik det så altfor ofte blir. Det kreves ledere som ikke leter etter muligheten til å gjemme seg bak paragrafer og historie. Ledere som står fram.

Har Drangedal det?

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør

God helg, Telemark!