Nattekulde gir trolig snø og skiføre til påske KULDE HJELPER: Kalde netter bidrar til at snøen holder seg i fjellet. (Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix)

Til tross for sen påske og en mildere vinter enn vanlig, kan det fremdeles bli gode skiforhold i påskefjellet takket være kalde netter, ifølge NVEs snørapport. 09.04.2019 kl 16:48

NTB

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har flere målestasjoner, hydrologiske modeller og snøkart – og har overvåkt snøforholdene mot påske.

– Kort oppsummert har denne vinteren gitt oss mindre snø enn normalt i Sør-Norge, mens vi i Troms, Nordland og deler av Finnmark har hatt mer snø enn normalen, sier hydrolog Heidi Bache Stranden i NVE.

Nå viser målestasjoner og snøkart at det i de aller fleste fjellområder er nok snø til skiglede og påskehygge takket være kalde nattetemperaturer.

Minusgrader om natten holder på snøen

Også i Oslomarka fører minusgrader om natten til lengre bevaring av skiføre og snø, noe som muliggjør en kombinasjon av både bypåske og skipåske.

– På målestasjonen vår på Brunkollen utenfor Oslo er det fremdeles over en halv meter snø, sier Stranden.

I fjellet er det mindre snø enn normalt flere steder, men også her stopper snøsmeltingen opp om natten som gjør at snøen og skiføret holder seg. I gjennomsnitt er det 60 til 70 centimeter snø på 1.000 meters høyde, men snøen er ujevnt fordelt.

Målinger fra både Sjusjøen og fra Bakko i Hallingdal viser at det er cirka en meter med snø her, mens det på fjellet i Engerdal og på målestasjonen på Kyrkjestølane på Filefjell er rundt 70 cm.

Minst snø i fjellet viser målestasjonen på Øvre Heimdalsvatn på Valdresflya der det er registrert 40 centimeter.

Skimuligheter både i Sør-, Vest- og Midt-Norge

Flere steder på både Sør- og Vestlandet viser målestasjonene fremdeles solide snømengder. I Agder er det i gjennomsnitt 100–120 centimeter snø i 1.000 meters høyde, mens gjennomsnittet i Rogaland og Hordaland på tilsvarende høyde ligger på 150 centimeter.

I Sogn og Fjordane og i møre og Romsdal er det i gjennomsnitt 160 til 170 centimeter i 1.000 meters høyde.

Også i Trøndelag er det mer snø enn normalt i fjellet, både i Sylane og Trollheimen. På Namsvatn helt nord i fylket er det målt 140 centimeter snø, og gjennomsnittet ligger på en drøy meter i 1.000 meters høyde i Trøndelag.

I Trondheim sentrum er det bart, men man skal ikke så veldig langt utenfor byen før det vil være mulig å gå på ski. I Bymarka skal det fremdeles være skiføre og på målestasjonen ved Svarttjørnbekken er det fremdeles 53 centimeter snø, ifølge NVE.

Mer snø enn normalt i nord

Nord-Norge har vært den store snøvinneren denne vinteren. Det er mer snø enn normalt i Troms og i deler av Nordland og Finnmark.

I gjennomsnitt er det 140 til 150 centimeter snø 500 meter over havet i Troms og Nordland, og 75 centimeter som et gjennomsnitt i tilsvarende høyde i Finnmark.

– På målestasjonen på Sjufjellet i Tamokdalen ser vi at det nå er over tre meter snø – noe som er like mye som rekordvinteren for to år siden da målestasjonen nesten snødde ned, sier Stranden.