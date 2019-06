Nattens hendelser i Norge og verden Drukningsulykke: 15-åring omkom etter en badeulykke i innsjøen Nord-Elvåga i Oslo. Illustrasjons (Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix) 15-åring omkom etter badeulykke i Oslo 16.06.2019 kl 09:18 (Oppdatert 09:46)

NTB

En 15 år gammel gutt omkom etter en badeulykke, der politiet fikk melding rundt klokken 19.45 lørdag kveld.

Gutten badet i innsjøen Nord-Elvåga i Oslo med flere venner da han gikk under vann uten å komme opp igjen. En politipatrulje hentet gutten opp, men livet sto ikke til å redde.

Brann i hotell

Samtlige gjester på Scandic Parken i Ålesund, 284 voksne og 19 barn, er evakuert etter røyk som kom fra en brann i et teknisk rom. Brannen er slukket.

Politiet fikk melding om røykutviklingen klokken 5.23 natt til søndag.

– Brannvesenet melder at de har slukket brannen, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter søndag morgen. Like etterpå melder de at røyken har avtatt.

Storgata ved hotellet er stengt i forbindelse med evakueringen. Operasjonsleder Erik Mikalsen i Møre og Romsdal politidistrikt sier NTB til alle evakuerte vil bli stilt opp utendørs etter etasjer.

Fly skled av rullebanen da dekkene eksploderte

Ingen av de 166 passasjerene ble fysisk skadd da United Airlines-fly skled av rullebanen etter landing med punkterte hjul i New Jersey lørdag ettermiddag lokal tid. Flere av dekkene på flyet eksploderte under landing.

Ifølge Reuters var hele 400 flyavganger og -ankomster inn og ut av flyplassen i Newark enten kansellert eller forsinket i de neste fem timene.

Saudi-Arabias kronprins anklager Iran

I likhet med USA mener den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman at Iran sto bak eksplosjonene som rammet tankskipene Front Altair og Kokuka Courageous.

– Vi vil ikke ha en krig i regionen. Men vi vil ikke nøle med å håndtere enhver trussel mot vårt folk, vår suverenitet, vår territoriale integritet og våre viktigste interesser, sier kronprinsen.

Hovland fremdeles likt med Tiger Woods

Viktor Hovland ligger på delt 27. plass etter tredje runde av US Open , likt med blant andre golflegenden Tiger Woods fra USA. De har totalt levert på par i turneringen og gjorde det i tredje runde også.

Hovland er nest best plassert av amatørene som er igjen i turneringen. US Open er Hovlands siste turnering som amatør. Mandag blir han profesjonell golfspiller.