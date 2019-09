Nordmenn kjøper 54 millioner bøker i året, ifølge leseundersøkelse annonse

25.09.2019

Leserundersøkelsen gjennomføres annethvert år på oppdrag fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen.

I den siste undersøkelsen fra 2018 kommer det fram at gjennomsnitts­leseren leste cirka 17 bøker i 2017 og at befolkningen gjennomsnittlig kjøpte 10,2 bøker hver i 2017. Det betyr 54 millioner solgte eksemplarer til sammen. Men Forleggerforeningens bransjestatistikk viser at forlagene solgte 15 millioner bøker dette året, skriver Klassekampen.

Tallene omfatter ikke salg fra forlag som ikke er medlem av Forleggerforeningen, eller salg via utenlandske salgskanaler. Men dette forklarer bare en liten del av avviket på nesten 40 millioner eksemplarer.

Morgenbladets litteraturkritiker Bernhard Ellefsen sier at han ikke tror på Leserundersøkelsen.

– Jeg mistenker ikke urent spill, men det er kanskje metodiske skjevheter som gjør at resultatet blir slik. Skjevheter som de gode tallene kanskje ikke har gitt de største insentiver til å rette opp, sier han.

Administrerende direktør Kristenn Einarson i Forleggerforeningen sier til Klassekampen at slike undersøkelser om folks bruksvaner «gjøres på mange områder og på samme vis».

– Det viktigste for oss er å vurdere endringer over tid. I tillegg bruker vi undersøkelser som SSBs «Mediadøgnet», sier Einarsson.