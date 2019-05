Nordmenn redde for å gi førstehjelp Førstehjelp: (Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix) annonse

Nordmenn redde for å gi førstehjelp

En ny undersøkelse viser at nordmenn kvier seg for å gi førstehjelp når ulykken inntreffer.



I undersøkelsen til Respons Analyse, gjort på vegne av Røde Kors, kommer det fram at kun 43 prosent av de spurte ville turt å gi førstehjelp i alle tilfeller hvis de ser en person som er bevisstløs eller livløs. 32 prosent svarer de ville turt å gi førstehjelp ved noen tilfeller, skriver NRK

Avslutter søk etter ran

Natt til fredag var det aktive søket avsluttet etter flere mistenke i saken hvor flere ble ranet i Oslo vest torsdag. To gutter på 13 og 14 år er pågrepet etter at sju personer i løpet av kort tid ble truet med kniv og ranet.



– Vi har en navngitt mistenkt og kan ikke utelukke at flere blir pågrepet i ettertid, sier operasjonsleder Tor Grøttum til NTB klokken 1.30.

Handelssamtaler fortsetter

Handelssamtalene mellom USA og Kina fortsetter fredag, men amerikanernes plan om å øke tollsatsen på kinesiske varer ser ut til å få trå i kraft.



Washington Post skriver at torsdagens forhandlinger ikke førte til at USAs tollplaner ble reversert. Dermed ligger amerikanerne fortsatt an til å innføre toll på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar midnatt til fredag.

To menn tiltalt for drapsforsøk

To menn i 20- og 30-årene er tiltalt for grov kroppsskade og drapsforsøk etter at fem menn barket sammen i Sofienbergparken i Oslo i juni i fjor.



Saken har tidligere blitt omtalt som knivstikking, men ifølge Dagbladets opplysninger ble de livstruende skadene påført med skrujern. Våpenet skal ikke ha blitt funnet.

Mann tiltalt for hatkriminalitet

Føderale myndigheter tar ut 109 tiltalepunkter for hatkriminalitet mot den høyreekstreme 19-åringen som åpnet ild i en fullsatt synagoge i California i april.



19-åringen er blitt tiltalt for drap og 53 tilfeller av drapsforsøk. Hatkriminalitet-tiltalene kommer på toppen av dette.