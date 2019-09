Norges rikeste er nesten dobbelt så rik som nestemann på lista Fakta om Norges ti rikeste Kapitals liste over Norges 10 rikeste: 1. John Fredriksen (75 år) – 144 milliarder kroner. 2. Torstein Hagen (76 år) – 60 milliarder kroner. 3. Odd Reitan (68 år) – 42,4 milliarder kroner. 4. Johan Johannson (52 år) – 40 milliarder kroner. 5. Kjell Inge Røkke (60 år) – 35,5 milliarder kroner. 6. Ole A. Halvorsen (58 år) – 33,7 milliarder kroner. 7. Johan H. Andresen (58 år) – 33 milliarder kroner. 8. Arne Wilhelmsen (90 år) – 30,5 milliarder kroner. 9. Gustav Witzøe (66 år) – 29,8 milliarder kroner. 10. Stein Erik Hagen (63 år) – 28 milliarder kroner. (Kilde: Kapital). annonse

Reder John Fredriksen er fremdeles Norges soleklart rikeste, med en formue på 114 milliarder kroner, ifølge Kapitals årlige oversikt over Norges 400 rikeste. 26.09.2019 kl 18:13

NTB

Fredriksens formue har ifølge magasinet vokst med én milliard kroner det siste året.

75-åringen, som har kypriotisk pass, er trolig Norges rikeste gjennom tidene. Ifølge Forbes er han verdens 129. rikeste.

Fredriksen mener likevel det har vært et dårlig år og peker på at formuen hans har vokst som følge av at dollaren har styrket seg, ifølge NRK.

– Jeg tjener på styrket dollar, men vi er jo en dollarbusiness, og da er det ikke størrelsen på nettoverdiene målt i norske kroner som er avgjørende, har Fredriksen sagt til Finansavisen og TradeWinds.

Uendret topp fem

Likt som i fjor, er landets nest rikeste Torstein Hagen i Viking Cruises. Rederens formue anslås til 60 milliarder kroner. Odd Reitan ligger på tredjeplass, med 42,4 milliarder kroner. De neste to plassene innehas av Johan Johannson og Kjell Inge Røkke, med henholdsvis 40 og 35,5 milliarder kroner.

Røkke er den på lista som har tapt mest siden i fjor – med en nedgang på hele 4,4 milliarder kroner. Likevel beholder han femteplassen på lista, og rekkefølgen på topp fem er dermed uendret fra i fjor.

Hotellinvestor Petter Stordalen var i fjor inne på topp ti-lista, men har i år falt til ellevte plass. Hans formue anslås nå til å være 26,4 milliarder kroner. Han ble i år danket ut av Stein Erik Hagen, som har en formue på 28 milliarder kroner.

Gjennomsnittsalderen på landets ti rikeste er 66,6 år.

51 kvinner

Blant landets 400 rikeste er det listet opp 51 kvinner. Margaret B. Garmann er fremdeles Norges rikeste kvinne og ligger i år på 22. plass – én plass opp fra i fjor. Hun anslås å ha en formue på 9 milliarder kroner.

Norge har i år 33 flere milliardærer enn i fjor, noe som utgjør til sammen 341 norske milliardærer. Til sammenligning var det i 2001 67 nordmenn som hadde en formue på over én milliard kroner.

Landets 400 rikeste personer har i snitt en formue på 3,5 milliarder kroner. For å komme inn på Kapitals liste må man ha en formue på minst 800 millioner kroner.

– Andelen arvinger øker

Mens andelen milliardærer øker i Norge, blir det også stadig flere arvinger, ifølge postdoktor i sosiologi Maren Toft ved Universitetet i Oslo.

– De som har vokst opp i overklassefamilier har en raskere og mer stabil tilknytning i karrierene sine enn de som har vokst opp i arbeiderklassefamilier, sier Toft til NRK.

Ifølge Kapital-redaktør Trygve Hegnar er det flere arvinger og færre gründere blant kvinnene. Han mener Kapitals liste over landets rikeste er viktig informasjon for offentligheten.

– Det er viktig for samfunnsdebatten å vite hvordan formuen er fordelt i samfunnet, hvem som er rike og hvorfor de er blitt det. Hver eneste person på listen ble i gjennomsnitt 150 millioner rikere i fjor, sier Hegnar.