Nye pass og ID-kort forsinket – igjen

De viktigste nyhetene natt til torsdag. 15.08.2019 kl 06:38

Seks politifolk skutt i Philadelphia

Seks politifolk ble såret i bydelen Nicetown-Tioga i sentrum av Philadelphia i USA da de tok seg inn i en bygning og ble beskutt onsdag. Gjerningsmannen barrikaderte seg i huset i timevis og nektet å forhandle.

Flere personer ble reddet ut av bygningen mens skytteren fremdeles var i første etasje. Ingen av de sårede skal ha blitt påført livstruende skader.

Nye pass og ID-kort ytterligere forsinket

12 år etter at daværende justisminister Knut Storberget (Ap) lanserte nye ID-kort og pass, er prosjektet igjen rammet av forsinkelser.

Det skriver Aftenposten som har fått innsyn i en ny statusrapport som viser at kun 49 prosent av prosjektet er ferdig, og at de nye passene og ID-kortene tidligst vil være klar i januar 2020.

Trump foreslår møte med Kinas president

USAs president uttrykker full tillit til at Kinas president ønsker og evner å løse problemene i Hongkong på en rask og human måte. Trump foreslår å treffes.

I et innlegg på Twitter onsdag amerikansk tid deler Donald Trump sine siste tanker om situasjonen i Hongkong.

Dato satt for kjennelse i alvorlig overgrepssak

Kjennelsen i ankesaken mot den overgrepstiltalte katolske kardinalen George Pell (78) i Australia, vil falle 21. august. Pell er den mest høytstående katolske geistlige som er dømt for overgrep mot barn.

Australieren anket dommen på seks års fengsel for voldtekt og andre overgrep mot to altergutter i 1996 og 1997.

Børsen i Japan åpnet med nedgang

Børsen i Tokyo fulgte fallet på børsene i Europa og USA og falt med nesten 2 prosent da handelen startet der torsdag morgen.

Analytikere forklarer fallet med at markedet er urolig over økonomisk tilbakegang i USA og at negative økonomiske utsikter for Kina og Tyskland har ført til nedjusterte forventninger på den globale økonomien.