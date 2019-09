Nye salmonellafunn Salmonella: (Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix) annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag. 20.09.2019

Saudiledet angrep mot havneby i Jemen

Den saudiledede koalisjonen har utført militære angrep nord for den jemenittiske havnebyen Hodeida, ifølge statlig TV. Jemenittiske opprørere holder til i det området hvor koalisjonen utførte angrep.

Opprørerne har sagt at det var de som sto bak angrepene mot et oljeanlegg i Saudi-Arabia lørdag forrige uke.

Kvinne reddet etter fall i sjøen ved Lysaker

En turist som falt av brygga på Lysaker torsdag kveld, ble reddet av et vitne – en forbipasserende mann i 70-årene som hoppet uti for å hjelpe – og en brannmann som holdt henne over vann til en redningsskøyte fikk alle tre opp av sjøen.

Kvinnen måtte få hjerte/lungeredning, men kom til bevissthet etterpå.

Cubanske diplomater utvist fra USA

To medlemmer av den cubanske FN-delegasjonen er blitt bedt om å forlate USA fordi de forsøkte å gjennomføre «innflytelsesoperasjoner». Cuba er sterkt uenig.

Utvisningen skjer få dager før FNs hovedforsamling i New York. Cuba hevder utvisningen er et forsøkt på å «provosere en diplomatisk opptrapping».

Ocean Viking plukket opp 36 mennesker

Det norske redningsskipet Ocean Viking plukket sent torsdag kveld opp 36 mennesker fra en overfylt trebåt i Middelhavet etter en forespørsel fra myndighetene på Malta.

Fra tidligere de siste dagene har det norske redningsskipet plukket opp 182 migranter fra overfylte båter.

Nye salmonellafunn ved veterinærhøgskolen

Hester får ikke forlate eller komme til hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen etter et nytt salmonellautbrudd. Klinikken ble torsdag båndlagt av Mattilsynet. Det er ukjent hvor smitten kommer fra.

I fjor ble flere hester stående ved klinikken i flere måneder på grunn av et salmonellautbrudd. I april ble den åpnet etter et annet langvarig utbrudd.