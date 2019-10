Økonomieksperter: Livreima må strammes inn annonse

Samtidig som det går bra med norsk økonomi, advarer nå flere økonomieksperter nordmenn mot tøffere tider. De oppfordrer folk til å ta ansvar for egen økonomi. 06.10.2019 kl 15:35

NTB

Økonomenes budskap er at statsbudsjettet som kommer på mandag er for stort, og at det brukes for mye penger på velferd, skriver ABC Nyheter. Samtidig er det viktig å verne om det norske systemet, sier blant andre sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO.

– Har ikke folk tiltro til det norske systemet, vil vi kunne få store skifter. Derfor er det viktig å verne om finanspolitikkens rolle for å sikre høy sysselsetting, lønnsdannelsens rolle for konkurranseevnen og velferdsstatens rolle for sikring av inntekt. Dette er en ordning som er ekstra viktig å ivareta i periode med store internasjonal usikkerhet, sier Bjørnstad til ABC Nyheter.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 mener det er «sånn passe» grunn til å være bekymret.

– Det går bra i Norge og de fleste er i jobb. Dersom vi skuer noen år fremover, så vet vi at inntektsveksten blir mindre fordi oljeaktiviteten reduseres, og vi får større utgifter over statsbudsjettet som følge av at en mindre andel av befolkningen er i arbeid, sier Holvik.

I september hevet Norges Bank styringsrenten fra 1,25 til 1,50 prosent. Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea oppfordrer folk til å følge med på hva sentralbanken sier om renten.

– Varsler de at renten går ned igjen, da kan man tenke seg at det går dårligere. Men det ser heller ikke ut til ytterligere renteøkninger en god stund fremover, sier forbrukerøkonomen.