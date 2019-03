Oppdaget stjålet bil forlatt i skråning: –Litt fare for at den kan tippe annonse

En stjålet bil står på to hjul i en skråning i Bamble. Politiet er på stedet. 26.03.2019 kl 13:25 (Oppdatert 13:30)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

Politiet fikk melding om en bil som står med kun to hjul i bakken i en skråning ved Cocheplassen på Stathelle i 12.15-tiden tirsdag ettermiddag.

– Den står med to hjul i bakken, og ifølge melder var det litt fare for at den kunne tippe ut , sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør øst politidistrikt.

Han opplyser at politiet er på stedet i 13-tiden, og at bilberging er rekvirert.

– Patruljen på stedet har vurdert det slik at bilen trolig ikke tipper ut skråningen, men bilberging er rekvirert. Politiet blir på stedet og hjelper til med bilberging.

Den aktuelle bilen er en Kia som ble meldt stjålet fra Stathelle i går. Det var ikke personer i eller ved bilen da den ble oppdaget i skråningen.