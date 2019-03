Oppdaget uvedkommende inne i sandtaket annonse

En bil med flere personer tok seg tatt seg inn i sandtaket på Ulefossveien i Skien i natt. 11.03.2019 kl 07:00 (Oppdatert 07:22)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

Det var klokken 02.30 natt til mandag at politiet fikk melding om at uvedkommende hadde tatt seg inn et sandtak på Ulefossveien i Skien.

– Innehaver og en annen person dro ut til stedet hvor de møtte på en bil med flere personer, opplyser operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør Øst politidistrikt, til Varden.

Ga gass og stakk av

Da de gikk bort til bilen ga fører full gass og holdt på å kjøre ned en av dem.

– Da slo han etter bilen og traff speilen som knakk. Han skadet hånden, men det skal ikke være noe alvorlig, sier Hunshamar.

Bilen blir beskrevet som grå med en tilhenger.