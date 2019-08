Over 2000 innstilte tog på 15 dager Innstilte: Etter seks uker med buss for tog skulle alt bli bedre, men en oversikt fra Aftenposten viser 2.069 innstilte tog for Bane Nor og Vy. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix) Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 21. august. 21.08.2019 kl 06:08

NTB

2.069 innstilte tog på 15 dager

Etter seks uker med buss for tog skulle alt bli bedre, men en oversikt fra Aftenposten viser 2.069 innstilte tog for Bane Nor og Vy og massive forsinkelser. I uke 32 og 33 pluss mandag denne uka er det registrert totalt 989 planlagte innstillinger av tog, 1.080 innstillinger som var ikke planlagt, samt massive forsinkelser for Bane Nor og Vy.

Tallene gjelder for hele landet, men togstans har rammet spesielt Drammenbanen og Østfoldbanen.

Donald Trump avlyser Danmark-besøk

USAs president Donald Trump avlyser sitt planlagte besøk til Danmark fordi statsminister Mette Frederiksen ikke er interessert i å diskutere salg av Grønland.

– Danmark er et veldig spesielt land med et utrolig folk, men basert på statsminister Mette Frederiksens kommentarer om at hun ikke er interessert i å diskutere kjøp av Grønland, vil jeg utsette møtet som var planlagt om to uker til en annen gang, skriver presidenten på Twitter.

Australia blir med USA i Hormuzstredet

Australia sier de vil være med på en USA-ledet marinestyrke som skal vokte skip på ferden gjennom Hormuzstredet. USA ba tidligere i sommer sine allierte om å bli med i en militæroperasjon i Persiabukta og etablere en vaktstyre for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet etter at Iran oppbrakte to skip.

Australia skal bidra med en fregatt og et overvåkingsfly. 177 forsvarspersonell på førstnevnte og ti på sistnevnte.

Open Arms til kai på Lampedusa

Redningsskipet Open Arms med drøyt 80 migranter om bord la sent tirsdag kveld til kai på Lampedusa etter ordre fra italiensk påtalemyndighet. Ordren fra den italienske påtalemyndighetens kom etter at påtaleansvarlig Luigi Patronaggio hadde vært på befaring om bord på skipet.

Open Arms har vært ankret utenfor Lampedusa siden 15. august fordi det ikke har fått legge til land.

Kardinal George Pells anke avvist

En domstol i Australia har avvist kardinal George Pells anke over dommen på seks års fengsel for seksuelle overgrep mot to mindreårige gutter.

Anken ble avvist med et flertall på to mot én onsdag. Advokatene hans antar at de kommer til å anke avgjørelsen til Australias høyesterett.