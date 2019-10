Over 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke TESTER: Veterinærinstituttet har testet 90.000 hjortedyr for skrantesyke siden 2016 (Foto: Tore Meek / NTB scanpix) annonse

Siden 2016 har Veterinærinstituttet testet 90.000 hjortedyr for skrantesyke. Til tross for få smittetilfeller er overvåkingsbehovet fremdeles til stede. 20.10.2019 kl 19:46 (Oppdatert 19:51)

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

For tre år siden ble de første tilfellene av den dødelige og smittsomme varianten av skrantesyke funnet på villrein i Nordfjella i Norge. Det satte i gang en omfattende testing av jaktede og slaktede hjortedyr.

Av totalt 90.093 prøver har 25 positive tilfeller blitt oppdaget, ifølge Veterinærinstituttet som har samarbeidet med Mattilsynet, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) om testingen.

Hittil i år er drøyt 20.000 prøver undersøkt, hvorav kun én har påvist skrantesyke. Prøven ble tatt av en 20 år gammel elg i Selbu, og det var en atypisk variant som ikke anses for å være smittsom, som ble oppdaget.

– Fra Hardangervidda er det undersøkt om lag 1.000 prøver, alle med negativt resultat. Vi ligger dermed godt an i forhold til å nå 2020-målsettingen om 90 prosent sikkerhet for at det ikke er rein med skrantesyke på Hardangervidda, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Landbruks- og matdepartementet presiserer at overvåkingsbehovet fremdeles er til stede, og oppfordrer alle bidragsytere om å fremdeles sikre gode prøver og å registrere på korrekt vis.

LES OGSÅ: 11 reinjegere anmeldt på Hardangervidda