Par kranglet og kastet ting på hverandre annonse

Ting fløy veggimellom og politiet måtte rykke ut til bråk fra en leilighet i Skien i natt. 27.03.2019 kl 06:12 (Oppdatert 06:47)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

Politiet fikk melding om bråk og støy fra en leilighet klokken 02.00 i natt.

Det viste seg å være et par som har kranglet og kastet ting på hverandre.

– Politiet har vært på en adresse etter melding om mye bråk og støy fra en leilighet. Begge roet seg og ble pålagt å holde seg i ro resten av natten, opplyser politiet på Twitter.

Hørte smell

På Heistad i Porsgrunn meldte beboere i fra om at det var hørt smell i området like over midnatt. Politiet rykket ut og det viste seg at det var noen som hadde sendt opp fyrverkeri.

Melder mente at det kunne være skudd.

– Da vi kom til stedet møtte vi på en som hadde sett fyrverkeri på samme tid, sier Marianne Mørck, operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt, til Varden.