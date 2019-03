Person påkjørt og drept av tog på Sørlandsbanen annonse

Dødsfall etter at godstog på vei fra Kongsberg mot Notodden traff en person. 12.03.2019 kl 08:08

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Det var litt over klokken tre natt til tirsdag at politiet fikk melding om en påkjørsel litt sør-vest for Kongsberg.

– Føreren av et godstog som var på vei fra Kongsberg mot Nordagutu meldte fra om at han hadde stanset toget etter at en person skulle ha blitt påkjørt, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sør-Øst politidistrikt.

Alle nødetatene satte kursen mot ulykkesstedet, og det ble raskt konstater at personen var død.

Sørlandsbanen ble stengt mellom Kongsberg og Nordagutu mens arbeidet på stedet pågikk. I halv syv-tiden tirsdag morgen ble banene igjen åpnet for normal trafikk.

– Vi har fullført arbeidet på stedet. Den avdøde skal være identifisert og de pårørende er i ferd med å bli varslet, opplyser operasjonsleder Alfheim i åttetiden tirsdag morgen.